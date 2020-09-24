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Дуэйн Уэйд: дорогая Бреонна, ты заслуживаешь гораздо большего. Твоя жизнь имела значение

Дуэйн Уэйд: дорогая Бреонна, ты заслуживаешь гораздо большего. Твоя жизнь имела значение
Баскетбол / НБА 0

Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд высказался о деле Бреонны Тэйлор.

«Дорогая Бреонна, мне очень жаль, что люди у власти не сумели сделать всё правильно. Ты заслуживаешь гораздо большего. Твоя жизнь имела значение. Ты заслужила светлое будущее, которое ждало тебя впереди. Мы продолжим называть твоё имя. Мы продолжим борьбу от твоего имени», — написал Уэйд на своей странице в «Твиттере».

13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они предполагали, хранятся наркотики. В ней находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА. Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трём пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор.

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