Барнс: нужно сжечь всё, связанное с «Клипперс». Пусть эта история покоится с миром

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс, ранее выступавший в «Лос-Анджелес Клипперс», выразил мнение, что франшизе стоит сменить название после переезда клуба в Инглвуд в 2024 году.
«Им нужно сжечь всё, что касается «Клипперс». Начать всё сначала, новое название команды… Пусть вся эта плохая история с «Клипперс» покоится с миром», — приводит слова Барнса Сlutch Points.
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104).
Барнс был в составе «Клипперс», когда команда проиграла серию второго раунда плей-офф 2015 года с «Хьюстон Рокетс», ведя 3-1.
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