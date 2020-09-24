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«Локомотив-Кубань» представил промо к сезону с участием рэпера Нигатива

«Локомотив-Кубань» представил промо к сезону с участием рэпера Нигатива
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба краснодарского «Локомотива-Кубань» на официальной странице клуба в YouTube представила проморолик к сезону-2020/2021.

«Рэпер Нигатив, красно-зелёные болельщики, мощные игроки и крутейшая атмосфера южного баскетбола в нашем промо к сезону-2020/2021! Локонация, настраиваемся на матч-открытие, он уже 26 сентября, будет эпично!» — говорится в описании к видео.

Видео доступно на странице «Локомотива» в YouTube.

Краснодарцы откроют новый сезон Единой лиги ВТБ домашним матчем с польским клубом «Зелёна-Гура». Он состоится 26 сентября на арене «Баскет-Холл». Начало – в 16:00 мск.

Минувший сезон Единой лиги ВТБ, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, «Локомотив» закончил на третьем месте в турнирной таблице.

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