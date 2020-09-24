«Локомотив-Кубань» представил промо к сезону с участием рэпера Нигатива
Пресс-служба краснодарского «Локомотива-Кубань» на официальной странице клуба в YouTube представила проморолик к сезону-2020/2021.
«Рэпер Нигатив, красно-зелёные болельщики, мощные игроки и крутейшая атмосфера южного баскетбола в нашем промо к сезону-2020/2021! Локонация, настраиваемся на матч-открытие, он уже 26 сентября, будет эпично!» — говорится в описании к видео.
Видео доступно на странице «Локомотива» в YouTube.
Краснодарцы откроют новый сезон Единой лиги ВТБ домашним матчем с польским клубом «Зелёна-Гура». Он состоится 26 сентября на арене «Баскет-Холл». Начало – в 16:00 мск.
Минувший сезон Единой лиги ВТБ, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, «Локомотив» закончил на третьем месте в турнирной таблице.
- 24 сентября 2020
-
14:35
-
14:16
-
12:46
-
12:00
-
11:41
-
11:00
-
10:48
-
10:35
-
09:43
-
09:28
-
09:15
-
08:54
-
08:50
-
08:26
-
08:06
-
07:58
-
07:32
-
07:23
-
06:23
-
01:26
-
00:46
-
00:33
-
00:26
- 23 сентября 2020
-
22:59
-
22:17
-
22:04
-
21:12
-
20:58
-
20:55
-
18:57
-
18:40
-
18:31
-
18:13
-
17:51
-
15:49
Партнерский контент