«Локомотив-Кубань» представил промо к сезону с участием рэпера Нигатива

Пресс-служба краснодарского «Локомотива-Кубань» на официальной странице клуба в YouTube представила проморолик к сезону-2020/2021.



«Рэпер Нигатив, красно-зелёные болельщики, мощные игроки и крутейшая атмосфера южного баскетбола в нашем промо к сезону-2020/2021! Локонация, настраиваемся на матч-открытие, он уже 26 сентября, будет эпично!» — говорится в описании к видео.

Видео доступно на странице «Локомотива» в YouTube.

Краснодарцы откроют новый сезон Единой лиги ВТБ домашним матчем с польским клубом «Зелёна-Гура». Он состоится 26 сентября на арене «Баскет-Холл». Начало – в 16:00 мск.



Минувший сезон Единой лиги ВТБ, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, «Локомотив» закончил на третьем месте в турнирной таблице.