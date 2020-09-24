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Игроки «Фенербахче» рассказали, с какими знаменитостями хотели бы провести карантин

Игроки «Фенербахче» рассказали, с какими знаменитостями хотели бы провести карантин
Баскетбол / Евролига 0

Игроки «Фенербахче» рассказали с какими знаменитостями хотели бы провести карантин.

«Кевин Харт, Дензел Вашингтон и Дэйв Чаппель. Я думаю, что это трио было бы отличной компанией. Мы бы постоянно веселились. Это моя троица», — рассказал новичок команды Джарелл Эдди, слова которого приводит Eurohoops.

«Я не знаю. Дуэйн „Скала“ Джонсон. Выглядит неплохо. Вариант с Карой Делевинь выглядит забавно. И да, Кевин Харт, чтобы действительно получить удовольствие», — рассказал Ян Веселы.

«Я обязательно найду известного, хорошего повара. Мелих, капитан нашей команды. Он тоже знаменит. Ну и пусть будет певец Трэвис Скотт», — выбрал трио Ахмет Дювериоглу.

Лоренцо Браун выбрал двух прекрасных актрис:

«Холли Берри. Скарлетт Йоханссон. Кто будет третьим? Третий… сложный вопрос. Этих двоих достаточно».

«Рианна. Я выбираю красивых женщин. Не хочу проводить карантин с мужчинами», — добавил Бобби Диксон.

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