Игроки «Фенербахче» рассказали с какими знаменитостями хотели бы провести карантин.



«Кевин Харт, Дензел Вашингтон и Дэйв Чаппель. Я думаю, что это трио было бы отличной компанией. Мы бы постоянно веселились. Это моя троица», — рассказал новичок команды Джарелл Эдди, слова которого приводит Eurohoops.



«Я не знаю. Дуэйн „Скала“ Джонсон. Выглядит неплохо. Вариант с Карой Делевинь выглядит забавно. И да, Кевин Харт, чтобы действительно получить удовольствие», — рассказал Ян Веселы.



«Я обязательно найду известного, хорошего повара. Мелих, капитан нашей команды. Он тоже знаменит. Ну и пусть будет певец Трэвис Скотт», — выбрал трио Ахмет Дювериоглу.



Лоренцо Браун выбрал двух прекрасных актрис:



«Холли Берри. Скарлетт Йоханссон. Кто будет третьим? Третий… сложный вопрос. Этих двоих достаточно».



«Рианна. Я выбираю красивых женщин. Не хочу проводить карантин с мужчинами», — добавил Бобби Диксон.