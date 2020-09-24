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Лига чемпионов официально изменила формат сезона

Лига чемпионов официально изменила формат сезона
Баскетбол 0

Формат проведения регулярного чемпионата Лиги чемпионов сезона-2020/2021 изменён в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.

Меньшее количество игр в регулярном сезоне позволит командам сократить риск заражения COVID-19. Вероятно, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Напомним, в стандартном формате соревнований команды делятся на четыре группы по восемь команд.

Состав групп регулярного сезона баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021:

Группа А:
«Иберостар Тенерифе» (Испания)
«Динамо Сассари» (Италия)
«Галатасарай» (Турция)
«Баккен Бэарс» — «Анвил»

Группа B:
«Нимбурк» (Чехия)
«Дижон» (Франция)
«Тофаш» (Турция)
«Керавнос» — «Донар Гронинген»

Группа C:
АЕК (Греция)
«Шоле» (Франция)
«Болонья» (Италия)
«Цмоки-Минск» — «Нептунас»

Группа D:
«Нижний Новгород» (Россия)
«Сарагоса» (Испания)
«Фалко Сомбатхей» (Венгрия)
«Старт Люблин» (Польша)

Группа Е:
«Перистери» (Греция)
ВЭФ (Латвия)
«Ритас» (Литва)
«Страсбур» (Франция)

Группа F:
«Хапоэль Холон» (Израиль)
«Брозе Бамберг» (Германия)
«Пинар Каршияка» (Турция)
«Бильбао» (Испания)

Группа G:
«Хапоэль Иерусалим» (Израиль)
«Тюрк Телеком» (Турция)
«Лимож» (Франция)
«Игокеа» — «Спортинг»

Группа H:
«Остенде» (Бельгия)
«Сан-Пабло Бургос» (Испания)
«Бриндиси» (Италия)
«Дарушшафака Догуш» (Турция).

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