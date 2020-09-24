Лига чемпионов официально изменила формат сезона

Формат проведения регулярного чемпионата Лиги чемпионов сезона-2020/2021 изменён в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.



Меньшее количество игр в регулярном сезоне позволит командам сократить риск заражения COVID-19. Вероятно, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Напомним, в стандартном формате соревнований команды делятся на четыре группы по восемь команд.



Состав групп регулярного сезона баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021:



Группа А:

«Иберостар Тенерифе» (Испания)

«Динамо Сассари» (Италия)

«Галатасарай» (Турция)

«Баккен Бэарс» — «Анвил»



Группа B:

«Нимбурк» (Чехия)

«Дижон» (Франция)

«Тофаш» (Турция)

«Керавнос» — «Донар Гронинген»



Группа C:

АЕК (Греция)

«Шоле» (Франция)

«Болонья» (Италия)

«Цмоки-Минск» — «Нептунас»



Группа D:

«Нижний Новгород» (Россия)

«Сарагоса» (Испания)

«Фалко Сомбатхей» (Венгрия)

«Старт Люблин» (Польша)



Группа Е:

«Перистери» (Греция)

ВЭФ (Латвия)

«Ритас» (Литва)

«Страсбур» (Франция)



Группа F:

«Хапоэль Холон» (Израиль)

«Брозе Бамберг» (Германия)

«Пинар Каршияка» (Турция)

«Бильбао» (Испания)



Группа G:

«Хапоэль Иерусалим» (Израиль)

«Тюрк Телеком» (Турция)

«Лимож» (Франция)

«Игокеа» — «Спортинг»



Группа H:

«Остенде» (Бельгия)

«Сан-Пабло Бургос» (Испания)

«Бриндиси» (Италия)

«Дарушшафака Догуш» (Турция).