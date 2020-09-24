Карим Абдул-Джаббар высказался о Яннисе Адетокунбо

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар поделился своим мнением о лидере «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.
«Яннис, получивший награду MVP во второй раз, соответствует всем критериям, чтобы называться спортивным героем. Есть ощущение, что он способен на паркете на что угодно. В нём есть что-то волшебное, что-то, что волнует людей каждый раз, когда он выходит на площадку. Настоящий герой заставляет вас с трепетом смотреть за его играми.
Я уверен, что Яннис и дальше будет бить рекорды», — приводит слова Абдул-Джаббара Pick and Roll.
Яннис Адетокунбо в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 набирал 29,5 очка, собирал 13,6 подбора и совершал 5,6 передачи. При этом он реализовывал всего 30% бросков из-за дуги.
Напомним, «Милуоки Бакс» уже прекратили борьбу за титул. В полуфинале плей-офф Восточной конференции висконсинцы проиграли «Майами Хит» — 1-4.
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