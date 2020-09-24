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Инстаграм-модель заявила, что игрок НБА дал ей $ 7 тыс. за противоправный проход в кампус

Инстаграм-модель заявила, что игрок НБА дал ей $ 7 тыс. за противоправный проход в кампус
Баскетбол / НБА 0

Американская тиктокерша и инстаграм-модель под ником hannmaile заявила, что один из игроков НБА заплатил ей $ 7 тыс. за то, чтобы она пробралась в кампус его команды в Орландо, где проходит рестарт сезона лиги, сообщает Fadeaway World.

Девушка опубликовала видео из кампуса и сообщила, что в данный момент находится на карантине. НБА запретила игрокам приглашать в кампус гостей, которые не являются родственниками или близкими друзьями.

Ранее за нарушение правила безопасности лиги до конца сезона был отстранён форвард «Хьюстон Рокетс» Дэньюэл Хауз. НБА провела расследование и выяснила, что в расположение «Рокетс» против правил проникла девушка, которая делает тесты на коронавирус. Хауз не смог помочь «Рокетс» в решающих матчах серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).

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