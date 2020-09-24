Гомельский: Боломбой по-прежнему не умеет приземляться после своего высоченного прыжка
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился своими мыслями о тяжёлом форварде ЦСКА Джоэле Боломбое. В частности, специалист рассказал, в чём тому удалось прибавить, а над чем ещё следует работать.
«Боломбой прибавил в мышечной массе и в скорости, но по-прежнему не умеет приземляться после своего высоченного прыжка. Он падает на паркет чаще, чем любой другой игрок в Европе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, Джоэл Боломбой после нескольких лет в NCAA начинал профессиональную карьеру в НБА, но закрепиться ни в «Юта Джаз», ни в «Милуоки Бакс» ему не удалось. С 2018 года он выступает в составе ЦСКА. После переезда в Москву он также принял решение защищать цвета сборной России.
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