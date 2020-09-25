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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили потрясающий рекорд 20-летия в НБА

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили потрясающий рекорд 20-летия в НБА
Баскетбол / НБА 0

Пара звёздных форвардов «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис в очередной раз продемонстрировали феноменальную статистику, на этот раз в 4-й игре финальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс» (114:108).

Как сообщается в «Твиттере» ESPN Stats & Info, «Лейкерс» одержали 18 побед, потерпев лишь одно поражение (включая матчи плей-офф), когда Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набирали в сумме не менее 60 очков.

Это второй лучший результат дуэтов в истории НБА (минимум 15 игр). Лучшая статистика только у дуэта Коби Брайанта и Шакила О'Нила в 2000 году (процент выигрышей 0,952).

Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.

Леброн Джеймс превзошёл достижение Майкла Джордана и Ларри Бёрда вместе взятых
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