Леброн Джеймс: если мою семью застрелят, я никогда не смогу простить того, кто это сделал

35-летний звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на продолжающиеся акции протеста в связи с решением суда не предъявлять обвинений трём полицейским, которые 13 марта этого года застрелили 26-летнюю чернокожую жительницу Луисвилля Бреонну Тейлор.
«Я знаю, что в лице Бреонны Тейлор мы потеряли красивую женщину, которая уже не имеет права голоса о том, что происходит сейчас. Мы хотим справедливости независимо от того, сколько времени на это потребуется, даже если для её семьи, для её окружения прошло столько дней, столько часов и столько минут. У меня дома есть дочь, жена, мама и столько выдающихся чернокожих женщин, о которых я должен подумать, если их не будет здесь на следующий день. Подумайте, что если бы они были застрелены, я никогда не смог простить того, кто это сделал.
Для нас очень сложно проводить матчи, когда происходит такое. Но в то же время наши сердца с этой семьёй, с этим городом, и это так несправедливо, что происходит. Это трагедия, и мы просто надеемся, что будут лучшие дни. Мы надеемся на лучшие времена и распространяем любовь, а не ненависть», — цитирует Леброна FadeAway World.
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