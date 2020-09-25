Фрэнк Вогель объяснил, почему заменил Макги на Ховарда в старте «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель объяснил решение выпустить центрового Дуайта Ховарда в стартовом составе вместо Джавэйла Макги в четвёртом матче серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (114:108, 3-1).



«Дуайт Ховард просто привносит энергию — понимаете, о чём я? Он соответствует тому, что мы хотим видеть. Мы хотим быть команде, которая в каждом матче играет лучше, чем наш соперник. Он играет очень жёстко и очень активно. Действительно задал отличный тон сегодня вечером. Мы проиграли третью игру. На даже в проигрышном матче энергия Дуайта Ховарда была заразительной. Мы знали, что он может сделать в этом матче. Мы начали серию 2-0. Проиграна третья встреча. Плохо сыграли. Собственно говоря, это не вина стартового состава. Просто я хотел, чтобы Ховард почувствовал себя сильнее и вышел на площадку раньше, чем в середине второй четверти», — приводит слова Вогеля ASAP Sports.