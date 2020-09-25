Атаман: «Эфес» — команда, пострадавшая от крупнейшей несправедливости в истории спорта

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман считает, что в минувшем сезоне Евролиги его команда пострадала от одной из «крупнейших несправедливостей» в истории.
Напомним, сезон был досрочно завершён без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса, а к моменту его окончания команда из Стамбула лидировала в регулярном чемпионате и являлась едва ли не главным претендентом на титул.
«Анадолу Эфес» из тех команд, которые пострадали от крупнейшей несправедливости в истории спорта. Мы лидировали в регулярном чемпионате за шесть туров до финиша и являлись главными претендентами на титул. Решение остановить матчи на тот момент было верным. Но нет веских причин, по которым сезон не был завершён. По отношению к нам была допущена несправедливость. Не было гарантий, что мы станем чемпионами. Но если мы бы и должны были проиграть, то на площадке», — приводит слова специалиста Fanatik.
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