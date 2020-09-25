Леброн Джеймс не дал игрокам «Денвера» набрать ни одного очка в решающей четверти

Ни один из баскетболистов «Денвер Наггетс» не смог попасть с игры в последней четверти четвёртого матча серии финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», когда они находились под опекой форварда калифорнийской команды Леброна Джеймса, сообщает твиттер-аккаунт NBA on ESPN.
Оппоненты Джеймса бросили 0 из 6 с игры. В концовке Леброн защищался против лидера «Наггетс» Джамала Маррея. Часто Джеймса критикуют за нежелание выкладываться в обороне.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии плей-офф Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 114:108. Благодаря этой победе игроки «Лос-Анджелеса» увеличили отрыв в серии до 3-1 и теперь находятся в шаге от выхода в финал плей-офф НБА. Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.
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