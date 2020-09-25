Самый дорогой игрок Европы высказался о подписании контракта с «Барселоной» до 2025 года

Форвард «Барселоны» Никола Миротич прокомментировал продление контракта с каталонцами. Теперь баскетболист останется в команде минимум до 2025 года, при этом по-прежнему будет самым высокооплачиваемым игроком Европы.

«Очень рад и благодарен клубу за такую возможность. Рад продлить контракт до 2025 года. Звучит здорово. Столько лет носить цвета клуба, надеюсь, мы достигнем успехов. Намерен отплатить за доверие. Клуб верит в меня с тех пор, как прибыл сюда. Все знают, что возвращаться из США непросто, но „Барселона“ дала мне всё. Они хотели моего перехода, фанаты тепло меня встретили, здесь отличная энергия.

Я здесь полтора года и жду, что случится что-то большое. У нас прежние задачи, мы нацелены на трофеи. Нужно воплотить в жизнь многие наши мечты. Отплачу клубу за доверие. Я голоден до побед", — приводит слова Миротича официальный сайт клуба.

Миротич покинул НБА и стал игроком «Барселоны» в 2019 году. В сезоне-2019/2020 был признан MVP чемпионата Испании, набирая 19,5 очка и 5,7 подбора в матче. «Барселона» дошла до финала турнира, но уступила «Басконии». В Евролиге испанский клуб делил второе-третье место в регулярном чемпионате с мадридским «Реалом», после чего сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Никола зарабатывает в «Барселоне» $ 5,4 млн в год.