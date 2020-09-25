Пойманный с посторонней девушкой в кампусе игрок НБА отреагировал на инцидент

Форвард «Хьюстон Рокетс» Дэньюэл Хауз извинился перед командой за инцидент с пришлашением посторонней девушки в кампус НБА, но отказался прямо признавать свою вину, сообщает The Athletic.

«Хауз извинился перед всей командой, прежде чем покинуть „пузырь“. Хотя интересно, за что именно Хауз извинился. Извинения не обязательно являются признанием проступка», — пишет обозреватель Келли Ико.

Расследование НБА показало, что Хауз привёл в свой номер в «пузыре» постороннего человека, который находился там в течение продолжительного времени. СМИ сообщали, что речь идёт о девушке, которая делает игрокам тесты на коронавирус, и что Хауз провёл с ней ночь. Правила лиги позволяют приводить в «пузырь» только близких родственников. Форвард «Рокетс» был дисквалифицирован до конца сезона и не смог помочь своей команде в решающих играх серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).