Второй номер драфта НБА 2009 года будет выступать в чемпионате Тайваня

Танзанийский центровой Хашим Табит, являющийся одним из самых крупных бастов в истории НБА, продолжит карьеру в чемпионате Тайваня. Баскетболист подписал контракт с командой «Синьчу Лайонерз», сообщает Sportando.

В минувшем сезоне Табит пытался реанимировать карьеру в НБА, начал тренироваться под руководством специалиста, работавшего с Демаркусом Казинсом и провёл несколько матчей в G-лиге, но проявить себя должным образом не сумел.

Табит — второй номер драфта НБА 2009 года. Тогда он был выбран командой «Мемфис Гриззлиз». Хашим не сумел доказать свою профпригодность на уровне НБА. В общей сложности принял участие в 224 матчах НБА, набирая в них 2,2 очка и собирая 2,7 подбора. Последний матч в лиге он провёл в 2014 году.

Отметим, что ниже Табита на драфте были выбраны Джеймс Харден, Стефен Карри и Демар Дерозан.