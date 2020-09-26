Второй номер драфта НБА 2009 года будет выступать в чемпионате Тайваня

Танзанийский центровой Хашим Табит, являющийся одним из самых крупных бастов в истории НБА, продолжит карьеру в чемпионате Тайваня. Баскетболист подписал контракт с командой «Синьчу Лайонерз», сообщает Sportando.
В минувшем сезоне Табит пытался реанимировать карьеру в НБА, начал тренироваться под руководством специалиста, работавшего с Демаркусом Казинсом и провёл несколько матчей в G-лиге, но проявить себя должным образом не сумел.
Табит — второй номер драфта НБА 2009 года. Тогда он был выбран командой «Мемфис Гриззлиз». Хашим не сумел доказать свою профпригодность на уровне НБА. В общей сложности принял участие в 224 матчах НБА, набирая в них 2,2 очка и собирая 2,7 подбора. Последний матч в лиге он провёл в 2014 году.
Отметим, что ниже Табита на драфте были выбраны Джеймс Харден, Стефен Карри и Демар Дерозан.
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