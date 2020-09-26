Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Второй номер драфта НБА 2009 года будет выступать в чемпионате Тайваня

Второй номер драфта НБА 2009 года будет выступать в чемпионате Тайваня
Баскетбол / НБА 0

Танзанийский центровой Хашим Табит, являющийся одним из самых крупных бастов в истории НБА, продолжит карьеру в чемпионате Тайваня. Баскетболист подписал контракт с командой «Синьчу Лайонерз», сообщает Sportando.

В минувшем сезоне Табит пытался реанимировать карьеру в НБА, начал тренироваться под руководством специалиста, работавшего с Демаркусом Казинсом и провёл несколько матчей в G-лиге, но проявить себя должным образом не сумел.

Табит — второй номер драфта НБА 2009 года. Тогда он был выбран командой «Мемфис Гриззлиз». Хашим не сумел доказать свою профпригодность на уровне НБА. В общей сложности принял участие в 224 матчах НБА, набирая в них 2,2 очка и собирая 2,7 подбора. Последний матч в лиге он провёл в 2014 году.

Отметим, что ниже Табита на драфте были выбраны Джеймс Харден, Стефен Карри и Демар Дерозан.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020