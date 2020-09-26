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Джейсон Тейтум установил рекорд «Бостона» в XXI веке

Джейсон Тейтум установил рекорд «Бостона» в XXI веке
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 31 очко, 9 подборов и 6 передач в матче плей-офф НБА против «Майами Хит» (121:108, 2-3).

Тейтум провёл пятую игру в плей-офф, в которой набирал 30 и более очков. Это наибольшее количество с такой результативность в постсезоне для баскетболистов франшизы «Селтикс» после Кевина Макхейла в 1988 году.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бостон Селтикс».

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 121:108. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Майами». Следующий матч между командами состоится 28 сентября и начнётся в 2:30 мск.

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