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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис получили повреждения перед пятым матчем с «Наггетс»

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис получили повреждения перед пятым матчем с «Наггетс»
Баскетбол / НБА 0

Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис получили повреждения перед пятым матчем серии финала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс», сообщает Cluth Points.

Дэвиса беспокоит голеностопный сустав, а Леброн испытывает боли в колене.

«Джеймс и Дэвис испытывают определённые болевые ощущения, но выглядят готовыми выйти на площадку», — заявил главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель.

Участие Дэвиса пока официально под вопросом, Джеймс не значится в протоколе в списке игроков, которые могут пропустить матч.

«Лейкерс» ведут 3-1 в серии с «Наггетс». В случае попадания в финал НБА клуб из Лос-Анджелеса встретится с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс» (3-2), которые продолжают финальную серию Восточной конференции.

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