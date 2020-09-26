Леброн Джеймс и Энтони Дэвис получили повреждения перед пятым матчем с «Наггетс»

Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис получили повреждения перед пятым матчем серии финала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс», сообщает Cluth Points.



Дэвиса беспокоит голеностопный сустав, а Леброн испытывает боли в колене.



«Джеймс и Дэвис испытывают определённые болевые ощущения, но выглядят готовыми выйти на площадку», — заявил главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель.



Участие Дэвиса пока официально под вопросом, Джеймс не значится в протоколе в списке игроков, которые могут пропустить матч.

«Лейкерс» ведут 3-1 в серии с «Наггетс». В случае попадания в финал НБА клуб из Лос-Анджелеса встретится с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс» (3-2), которые продолжают финальную серию Восточной конференции.