«Лука Дончич?! Что-то с ним не так». Аллен Айверсон назвал лучших игроков «пузыря» НБА

Легенда НБА Аллен Айверсон перечислил участников рестарта сезона лиги в Орландо, игра которых ему нравится больше всего.

«Нравится Кавай Леонард, вы знаете моё отношение к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису. Мне было так интересно наблюдать за Джамалом Марреем. Симпатизирую Доновану Митчеллу. Видно, что Джейсон Тейтум работал с Коби Брайант. Вы знаете, кто мне нравится, потому что он крутой и напоминает Эрика Сноу? Маркус Смарт. И как зовут этих парней из „Далласа“? Лука Дончич?! Что-то с ним не так», — приводит слова Айверсона Clutch Points.

В данный момент в НБА проходят финальные серии Восточной и Западной конференции. «Майами Хит» ведёт в противостоянии с «Бостон Селтикс» (3-2) на Востоке, «Лос-Анджелес Лейкерс» переигрывают «Денвер Наггетс» (3-1) на Западе.