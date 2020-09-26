Джейсон Тейтум высказался об Энесе Кантере после матча с «Майами»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум отметил вклад центрового Энеса Кантера после победной игры с «Майами Хит» (121:108, 2-3) в финале Восточной конференции НБА.
«Даниэль Тайс и Энес Кантер сегодня были знаменитостями. Они играли очень старательно и с характером. Особенно Энес. Он уже давно выступает в этой лиге. Он находится в уникальной ситуации, когда никогда не знает, когда выйдет на площадку. Однако Кантер всегда готов дать нам этот импульс, добавить энергии на обоих концах площадки. Особенно хорош он на подборе и при получении мяча в краске. Кантер просто показывает, насколько он хорош. Он профессионал. Он всегда готов к игре», — приводит слова Тейтума ASAP Sports.
Кантер за 10 минут на площадке набрал 8 очков и 4 подбора. Главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс не всегда включает Энеса в ротацию в плей-офф.
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