Джейсон Тейтум побил невероятный исторический рекорд Леброна Джеймса

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 31 очко, 10 подборов и 6 передач в матче плей-офф НБА с «Майами Хит».

Джейсон побил исторический рекорд Леброна Джеймса. Тейтум стал единственным игроком в возрасте менее 23 лет в истории НБА, в чьём активе 5 матчей с покорением статистики 25+ очков, 10+ подборов и 5+ передач. Леброн делал подобное 4 раза. Легенды «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар (3), Коби Брайант (2) и Мэджик Джонсон (2) отстают ещё больше.

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На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 121:108. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Майами». Следующий матч команд состоится 28 сентября. Начало — в 2:30 мск.