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Суперзвезда «Голден Стэйт» вернулся в строй после 15 пропущенных месяцев

Суперзвезда «Голден Стэйт» вернулся в строй после 15 пропущенных месяцев
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон вернулся в основную тренировочную группу и участвует в мини-лагере команды.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Голден Стэйт Уорриорз».

Томпсон получил разрыв крестообразных связок в июне 2019 года в серии финала НБА с «Торонто Рэпторс». Атакующий защитник пропустил весь сезон-2019/2020.

«У Клэя всё хорошо. Предварительно тренировался на базе несколько дней подряд. Может быть, четыре или пять дней подряд работал с тренером Крисом ДеМарко. Крис предоставил мне действительно положительную информацию. Я был здесь пару дней и получил возможность увидеться с ним. Клэй великолепно выглядит. Ему не терпится поиграть, поэтому мы в восторге», — заявил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.

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