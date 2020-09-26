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Гилберт Аренас не считает Майкла Джордана и Мэджика Джонсона лучшими игроками сборной США

Гилберт Аренас не считает Майкла Джордана и Мэджика Джонсона лучшими игроками сборной США
Баскетбол / НБА 0

Экс-звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что самым ценным игроком знаменитой «Дрим Тим» — сборной США на победной Олимпиаде 1992 года в Барселоне — был Скотти Пиппен, а не Мэджик Джонсон, Майкл Джордан или Чарльз Баркли.

«Люди не понимают, что Скотти Пиппен был лидером сборной США по передачам. Не Мэджик Джонсон и Джон Стоктон — два лучших разыгрывающих в мире. Это был Скотти Пиппен. Вы знаете, что он был самым ценным игроком сборной, потому что передавал мяч из рук Майкла Джордана к Чарльзу Баркли, от Баркли к Крису Маллину, от Маллина к Дэвиду Робинсону. Так что он тот, кто следил за всеми этими парнями. Пиппен пожертвовал собой, но он самый ценный в команде», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.

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