Стала известна причина ухода Джимми Батлера из «Миннесоты»

Неназванный источник в НБА рассказал о причинах, которые заставили Джимми Батлера покинуть «Миннесоту Тимбервулвз» в 2018 году. По его словам, Батлер был недоволен непрофессиональным подходом некоторых из своих напарников.

«Батлеру не нравилось, что некоторым из его напарников по команде не хватает профессионализма. Когда он понял, что эту проблему не решат, часы начали обратный отсчёт, так как Джимми не хотел проводить свои лучшие годы там», — приводит слова источника New York Post.

Напомним, после недолгого пребывания в Миннеаполисе Батлер оказался в «Филадельфии Сиксерс» В Пенсильвании он также провёл лишь один сезон. С 2019 года он выступает за «Майами Хит» и стал лидером коллектива из Флориды.