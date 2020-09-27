Леброн Джеймс превзошёл рекорды Майкла Джордана и Коби Брайанта вместе взятых

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 38 очков, 16 подборов и 10 передач в пятом матче финала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс».
Джеймс превзошёл выдающиеся достижения Коби Брайанта и Майкла Джордана вместе взятых. Леброн провёл 89-ю игру в плей-офф за карьеру, в которой набирал более 30 очков, сделал более 5 подборов и 5 передач. У Брайанта набралось 37 таких игр в карьере, у Джордана — 51.
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На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.
В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».
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