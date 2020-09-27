Леброн Джеймс высказался о первом выходе «Лейкерс» в финал НБА за 10 лет

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением после пятого матча серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (117:107, 4-1), который обеспечил его команде первое участие в решающей серии сезона с 2010 года.

«Мои товарищи по команде сказали, что нужно вернуть нас туда, где мы должны быть. Я должен был постараться сыграть правильно, сделать правильные вещи на паркете, чтобы помочь нам выиграть матч. Лично для меня работа ещё не завершена. Для нас, как для франшизы тоже ещё ничего не закончено. Я чрезвычайно горжусь тем, что являюсь частью этой франшизы, возвращая ёё туда, где она должна быть. „Лейкерс“ должны бороться за титул в финале НБА, представляя Западную конференцию. Я пришёл сюда ради этого», — приводит слова Джеймса ESPN.

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