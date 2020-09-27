Леброн Джеймс оформил два выдающихся уникальных рекорда НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 38 очков, 16 подборов и 10 передач в пятом матче финала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс».

Джеймс улучшил результат побед в решающих матчах серий плей-офф до 38-10 (79,2% выигрышей). Это лучший результат за всю историю постсезона НБА (минимум 25 сыгранных матчей). Джеймс — первый игрок в истории НБА, вышедший в финал под руководством пяти разных главных тренеров.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.



В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».