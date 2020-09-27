Четвёртый номер драфта НБА прокомментировал переход в «Маккаби»

Тяжёлый форвард Драган Бендер, четвёртый номер драфта НБА 2016 года официально стал игроком «Маккаби» из Тель-Авива. Баскетболист сборной Хорватии вернулся в израильскую команду спустя четыре сезона в НБА. После подписания контракта с «Маккаби», Бендер сделал небольшое заявление.

«Вернуться в „Маккаби“ — словно вернуться домой. Хочу помочь команде, которую люблю и использовать свой опыт, приобретённый в последние годы. После общения с тренером, понял, что хочу воспользоваться возможностью», — приводит слова Бендера Eurohoops.

Перед началом карьеры в НБА Бендер выступал в составе «Маккаби». На драфте-2016 он был выбран командой «Финикс Санз». В сезоне-2019/2020 он пытался закрепиться в «Милуоки Бакс» и «Голден Стэйт Уорриорз», но сделать этого не сумел.

Всего в регулярных чемпионатах он провёл 187 матчей, набирая в них 5,4 очка и собирая 3,9 подбора.