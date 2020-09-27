Леброн Джеймс: как сказал бы Фрэнк Синатра, я сделал всё по-своему

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о своём карьерном пути.



«Я никогда не говорил, что хочу быть суперзвездой или что-то подобное. Я просто хочу проделать свой собственный путь, потому что это моя история. Я ценю всё, что происходило на этом пути. Речь обо всём — взлёты, падения, взлёты на площадке, падения на площадке, победы и поражения. Но я смог, как сказал бы Фрэнк Синатра, сделать всё по-своему. Надеюсь, что в конце карьеры я дам вдохновение достаточному количеству людей, чтобы они захотели вести свою игру правильно, что получу уважение со стороны всех соперников, против которых я играл, всех команд, с которыми я играл, и организаций, с которыми я работал. Потому что уважение — самое главное, что можно заслужить», — приводит слова Леброна Джеймса ASAP Sports.