«У тебя нет источников, дурак!» Чарльз Баркли жёстко высмеял Шакила О'Нила

Легенда НБА, а ныне аналитик TNT Чарльз Баркли посмеялся над коллегой Шакилом О'Нилом, который высказал мнение о самом удобном сопернике для «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале лиги.

«Они просто собираются отдохнуть сегодня вечером, отпраздновать и сказать: «Мы будем играть с „Бостоном“ или „Майами“, но что-то подсказывает мне, что они хотят „Майами“ в качестве соперника по финалу НБА. Мне не разрешено сообщать вам свой источник, но они хотят сыграть с „Майами Хит“, — заявил О'Нил.



«У тебя нет источников, дурак!» — иронично ответил О'Нилу Баркли.

«Лейкерс» вышли в финал НБА, обыграв «Денвер Наггетс» (4-1). Соперником «Лос-Анджелеса» по финалу будет победитель пары «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» (2-3).