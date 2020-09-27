«У тебя нет источников, дурак!» Чарльз Баркли жёстко высмеял Шакила О'Нила
Легенда НБА, а ныне аналитик TNT Чарльз Баркли посмеялся над коллегой Шакилом О'Нилом, который высказал мнение о самом удобном сопернике для «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале лиги.
«Они просто собираются отдохнуть сегодня вечером, отпраздновать и сказать: «Мы будем играть с „Бостоном“ или „Майами“, но что-то подсказывает мне, что они хотят „Майами“ в качестве соперника по финалу НБА. Мне не разрешено сообщать вам свой источник, но они хотят сыграть с „Майами Хит“, — заявил О'Нил.
«У тебя нет источников, дурак!» — иронично ответил О'Нилу Баркли.
«Лейкерс» вышли в финал НБА, обыграв «Денвер Наггетс» (4-1). Соперником «Лос-Анджелеса» по финалу будет победитель пары «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» (2-3).
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