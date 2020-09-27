Главный тренер «Барселоны» — игрокам: это прошлогодняя «Барса», а не команда в этом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс во время матча третьего тура чемпионата Испании с «Бильбао» выразил недовольство действиями своих подопечных в одном из игровых эпизодов.
«Это прошлогодняя „Барса“, а не „Барса“ в этом сезоне. Вы играете слишком эгоистично. Либо мы играем сообща, либо некоторые из вас вообще не будут играть», — сказал Ясикявичюс во время перерыва матча.
Встреча завершилась победой каталонского клуба со счётом 82:64. Для «Барселоны» эта победа стала третьей в трёх матчах сезона. В первом туре «Барселона» одолела «Сан-Пабло Бургос» (89:86), а во втором — оказалась сильнее «Уникахи» (79:70).
Следующий матч в чемпионате Испании «Барселона» проведёт 4 октября против «Гипускоа».
1 октября стартует баскетбольный сезон Евролиги. Центральным матчем первого тура станет встреча «Барселоны» и ЦСКА, которая пройдёт на площадке испанской команды.
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