Кевин Лав: не скажу, что у меня отняли 12-й сезон, но это был жестокий конец

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав прокомментировал неучастие команды в рестарте сезона НБА.



«Для меня, если все собираются вместе, я должен быть там. Не скажу, что у меня отняли 12-й сезон, но это был жестокий конец. Это больно. Я чувствовал, что последние 17 игр были прекрасной возможностью завершить игру на высокой ноте. Поэтому было важно, чтобы мы были там не только для нас лично, но и для того, что мы пытаемся строить», — приводит слова Лава Cleveland.com.



Напомним, «Кливленд Кавальерс» в итоге не принимал участия в рестарте сезона НБА, поскольку по итогам сезона до его приостановки занимал последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав всего 19 побед при 46 поражениях.