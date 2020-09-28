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«Лейкерс» встретится с «Майами» в финале НБА

«Лейкерс» встретится с «Майами» в финале НБА
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета – 125:113 и вышли в финал НБА, одержав победу в серии со счётом 4-2.

Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс центровой Эдрис Адебайо, оформивший дабл-дабл из 32 очков, 14 подборов и 5 передач.

Лучшую результативность в составе «Бостона» продемонстрировал лёгкий форвард Джейлен Браун – 26 очков, 8 подборов и 4 передачи. Единственный дабл-дабл на счету форварда Джейсона Тейтума (24 очка, 7 подборов и 11 передач).

В финале плей-офф НБА «Майами Хит» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», которые выиграли финальную серию Западной конференции у «Денвер Наггетс» со счётом 4-1.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
28 сентября 2020, понедельник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
125 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 32, Батлер - 22, Хироу - 19, Игуодала - 15, Робинсон - 15, Горан Драгич - 13, Краудер - 9, Александер, Винсент, Джонс, Леонард, Нанн, Окпала, Олиник, Сильва, Хаслем, Хилл
Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 24, Смарт - 20, Уокер - 20, Хэйворд - 12, Тайс - 6, Кантер - 3, Уильямс - 2, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уонамэйкер, Уотерс, Фалль, Эдвардс
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