«Лейкерс» встретится с «Майами» в финале НБА

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета – 125:113 и вышли в финал НБА, одержав победу в серии со счётом 4-2.

Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс центровой Эдрис Адебайо, оформивший дабл-дабл из 32 очков, 14 подборов и 5 передач.

Лучшую результативность в составе «Бостона» продемонстрировал лёгкий форвард Джейлен Браун – 26 очков, 8 подборов и 4 передачи. Единственный дабл-дабл на счету форварда Джейсона Тейтума (24 очка, 7 подборов и 11 передач).

В финале плей-офф НБА «Майами Хит» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», которые выиграли финальную серию Западной конференции у «Денвер Наггетс» со счётом 4-1.