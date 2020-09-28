Бизли освободили из тюрьмы за хранение оружия и марихуаны без предъявления обвинений

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли освобождён из тюрьмы без предъявления обвинений.

Ранее сообщалось, что игрок был арестован вечером 26 сентября по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Он находился в тюрьме округа Хеннепин и ждал встречи с судьёй.

Сам адвокат баскетболиста сообщил, что во время инцидента в доме находились несколько человек. Ранее на задержание Бизли отреагировала и «Миннесота», которая сообщила, что в настоящее время собирает информацию о произошедшем.

Напомним, в ближайшее межсезонье Малик Бизли может стать ограниченно свободным агентом. Инсайдеры сообщали, что «Миннесота Тимбервулвз» планирует подписать повторное соглашение с баскетболистом.