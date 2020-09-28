Бизли освободили из тюрьмы за хранение оружия и марихуаны без предъявления обвинений
Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли освобождён из тюрьмы без предъявления обвинений.
Ранее сообщалось, что игрок был арестован вечером 26 сентября по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Он находился в тюрьме округа Хеннепин и ждал встречи с судьёй.
Сам адвокат баскетболиста сообщил, что во время инцидента в доме находились несколько человек. Ранее на задержание Бизли отреагировала и «Миннесота», которая сообщила, что в настоящее время собирает информацию о произошедшем.
Напомним, в ближайшее межсезонье Малик Бизли может стать ограниченно свободным агентом. Инсайдеры сообщали, что «Миннесота Тимбервулвз» планирует подписать повторное соглашение с баскетболистом.
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