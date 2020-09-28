Дуэйн Уэйд посмеялся над Полом Пирсом после выхода «Майами» в финал НБА
Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд решил потроллить экс-звезду «Бостон Селтикс» Пола Пирса.
«Эй, Пол Пирс. Помнишь меня? Ты знаешь, где я живу. Не забывай меня», – сказал с насмешкой Уэйд в видеообращении в социальной сети.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета – 125:113 — и вышли в финал НБА, одержав победу в серии со счётом 4-2. В финале «Майами» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», которые в серии финала Западной конференции НБА оказались сильнее «Денвер Наггетс» (4-1). Первая игра финала состоится 30 сентября.
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