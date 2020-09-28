Горан Драгич: долго ждал этого момента, наконец-то я здесь

Разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич поделился эмоциями от победы своей команды в шестом матче серии финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (125:113, 4-2).



«Перед каждой игрой нельзя сказать, кто из наших парней наберёт больше очков. Ведь у нас в команде собраны потрясающие баскетболисты, которые не боятся больших моментов. С этими парнями просто весело играть. Это нереально. Я полон эмоций и счастлив. Долго ждал этого момента, и вот наконец я здесь. Это заслуга наших парней, что они поверили в результат. Я пережил много взлётов и падений за эти пять лет и просто счастлив быть частью этого важного момента.

Весь этот сезон был для меня потрясающим опытом. Вероятно, это один из самых важных моментов в моей карьере. Я просто хочу насладиться, впитать это чувство и подготовиться к финалу», — приводит слова Драгича Eurohoops.