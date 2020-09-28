Снытина: 80% Лукашенко на выборах — это невозможно. Вряд ли он уйдёт сам

Бронзовый призёр чемпионата Европы белорусская баскетболистка Екатерина Снытина рассказала о своём отношении к ситуации на родине, где продолжаются акции протеста против президента страны Александра Лукашенко.



«Кто победил на выборах? Точно не Лукашенко. Я видела, что происходило в СМИ, на улицах, до выборов… Сложно поверить, что он набрал 80 процентов. Это невозможно.



Народ никто не уважает. Правительство делает, что хочет. А людям всего лишь нужны перемены и лучшая жизнь. Лукашенко вряд ли уйдёт сам. Были мысли о том, что изменения могут привести к худшему, но сейчас такого уже нет. Изменения будут. У меня сейчас такое ощущение, что мы на развилке, но куда она нас приведёт — вопрос.



Если он останется ещё на пять лет, придётся как-то жить. День за днём, но жить. Этот август показал мне, что в Белоруссии какие-то сумасшедшие люди. Я никогда не видела столько красивых белорусов, которые помогают друг другу, улыбаются, смеются. Мы не знали друг друга до этого лета… Как поёт группа «Сплин». Это действительно так. Люди уже изменились, даже если он не уйдёт. Это очень хорошо», — цитирует Снытину Sport24.