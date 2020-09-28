Снытина: министр обороны говорит, что избиения на Окрестина — ерунда. Человек врёт

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина заявила, что не ждёт от спортивных чиновников своей страны «ничего, кроме вранья и подпольных действий».

«На меня не оказывалось давление. Может, это из-за того, что я уже практически месяц нахожусь в Турции, у меня скоро сезон начинается. Ещё до выборов уехала из страны. Правда, вижу иногда пропущенные вызовы на телефоне с каких-то номеров из Минска. Каждый такой звонок я пропускаю, потому что нахожусь на тренировке, или просто не беру трубку.

Знаю, на некоторых ребят оказывается давление из серии «Мы не рекомендуем вам ничего подписывать, потому что потом будут последствия». Многих баскетболистов, понятное дело, это пугает.

В моей национальной команде знают: если подписываешь письмо, могут быть санкции, увольнения, снятия со ставок и так далее. Когда я подписывала письмо и публиковала первый пост в «Инстаграме», от меня отписалось много людей, я знала, что будут последствия. Это было негласно, потому что ты живешь в этой стране и понимаешь, как дела делаются. Я осознанно примкнула к людям, которые хотят перемен.

Трудно ответить, почему врут чиновники, обещавшие обойтись без санкций к спортсменам. После видео с избиениями на Окрестина, а потом комментариев министра обороны, который говорит: «Это всё ерунда»… Человек врёт, несмотря на то что ты можешь открыть интернет и увидеть, как издеваются над людьми.

Мне кажется, спортивным чиновникам легко сказать: «Ребят, к вам ничего не будет применяться». Думаю, им посоветовали высказаться так. Я выросла в этой стране и принимаю их слова. Они давно говорят одно, а делают другое. Я от них не ожидаю ничего, кроме вранья и подпольных действий», — цитирует Снытину Sport24.