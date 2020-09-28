«Это реально пугает». Иман Шамперт рассказал о «суперсиле» Леброна Джеймса

Бывший партнёр Леброна Джеймса защитник Иман Шамперт поделился мнением относительно того, в чём заключается главная сила звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс».



По словам Шамперта, она заключается в глубоком, почти потустороннем понимании Леброном игры.

«Возможно, это его самая большая суперсила: его способность заставить всех быть на одной волне. На самом деле это реально пугает. Он может объяснить всё от начала и до конца. Это невероятно. Мы говорим о человеке, который не просто знает нюансы игры и понимает, где должны быть партнёры, он точно представляет, что собирается предложить тренер соперника, как будет играть его клуб. И он сначала говорит об этом, а потом всё происходит на самом деле», — приводит слова Шамперта Fadeaway World.