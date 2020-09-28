Лучший снайпер «Майами» три года назад искал работу спортивного журналиста

Атакующий защитник «Майами Хит» Данкан Робинсон три года назад мог стать спортивным журналистом, поскольку считал, что у него нет будущего в баскетболе.



В сентябре 2017 года Робинсон во время выступления в NCAA за «Мичиган» отправил отклик на вакансию в спортивном СМИ, сообщает обозреватель Марк Титус.

Фото доступно на странице Марка Титуса в «Твиттере».

Робинсон не был выбран на драфте НБА 2018 года, но это не помешало ему стать ключевым игроком в ротации «Хит». Робинсон считается одним из лучших снайперов в лиге. По точности трёхочковых за карьеру (43,9%) он занимает второе место в лиге среди действующих игроков, уступая только защитнику «Даллас Маверикс» Сету Карри (44,3%) и опережая Стефена Карри (43,5%), а также Кайла Корвера, Клэя Томпсона, Джей Джей Редика, Джо Харриса и других признанных специалистов по дальним броскам.

В плей-офф НБА сезона-2019/2020 Робинсон забивает лучшие в команде 2,3 трёхчоковых при самой высокой точности 40% (для игроков, совершающих более одной попытки). Робинсон является игроком стартовой пятёрки «Майами», который в финале НБА встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».