Лучший снайпер «Майами» три года назад искал работу спортивного журналиста

Атакующий защитник «Майами Хит» Данкан Робинсон три года назад мог стать спортивным журналистом, поскольку считал, что у него нет будущего в баскетболе.
В сентябре 2017 года Робинсон во время выступления в NCAA за «Мичиган» отправил отклик на вакансию в спортивном СМИ, сообщает обозреватель Марк Титус.
Фото доступно на странице Марка Титуса в «Твиттере».
Робинсон не был выбран на драфте НБА 2018 года, но это не помешало ему стать ключевым игроком в ротации «Хит». Робинсон считается одним из лучших снайперов в лиге. По точности трёхочковых за карьеру (43,9%) он занимает второе место в лиге среди действующих игроков, уступая только защитнику «Даллас Маверикс» Сету Карри (44,3%) и опережая Стефена Карри (43,5%), а также Кайла Корвера, Клэя Томпсона, Джей Джей Редика, Джо Харриса и других признанных специалистов по дальним броскам.
В плей-офф НБА сезона-2019/2020 Робинсон забивает лучшие в команде 2,3 трёхчоковых при самой высокой точности 40% (для игроков, совершающих более одной попытки). Робинсон является игроком стартовой пятёрки «Майами», который в финале НБА встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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