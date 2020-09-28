Тренер Кавая Леонарда — о Поле Джордже: его баскетбольный IQ вызывает вопросы
Клинт Паркс, тренер Кавая Леонарда, прокомментировал высказывание о том, что «Лос-Анджелес Клипперс» предпочёл бы иметь в составе другого игрока — Дуайта Ховарда из «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Да, хотелось бы, чтобы у них был он вместо этого двойного агента Монтреза Харрелла. И баскетбольный IQ Пола Джорджа вызывает вопросы», — написал Паркс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии, а в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104).
«Лейкерс» впоследствии обыграли «Наггетс» и вышли в финал плей-офф НБА, где встретятся с «Майами Хит».
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