«Индиана» и «Бостон» нашли способ сброса одних из худших контрактов в платёжной ведомости

Атакующий защитник Виктор Оладипо собирается покинуть «Индиану Пэйсерс» в это межсезонье, сообщает The Athletic.



Одним из вероятных вариантов развития событий является обмен Оладипо и ещё одного желающего покинуть «Пейсерз» баскетболиста центрового Майлза Тернера в «Бостон Селтикс» на форварда Гордона Хэйворда. Хэйворд ранее выразил намерение активировать опцию в своём контракте на $ 34 млн, но добавление в сделку драфт-пиков должно удовлетворить «Индиану» принять зарплату игрока. Индиана — родной штат Хэйворда, что должно стать способствующим фактором при проведении сделки.



Оладипо пропустил почти весь сезон-2019/2020 из-за травмы колена и уже не играл на уровне участника Матча звёзд НБА. У Виктора остался один год действующего контракта на сумму $ 21 млн.

Гордон Хэйворд принял решение по контракту на $ 34 млн