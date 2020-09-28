Игрок «Лейкерс» получит чемпионский перстень, даже если команда проиграет в финале НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дион Уэйтерс получит перстень чемпиона НБА, даже если команда проиграет «Хит» в финале, сообщает Fadeaway World.
Уэйтерс начал сезон в «Майами», после чего его обменяли в «Мемфис Гриззлиз» на Андре Игуодалу. «Мемфис» отчислил Уэйтерса, который после этого подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Уэйтерс появился на площадке всего в трёх матчах в составе «Майами», но этого достаточно для получения звания чемпиона НБА.
Ранее на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета – 125:113 — и вышли в финал НБА, одержав победу в серии со счётом 4-2.
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