Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Экс-игрок ЦСКА Сент-Рос не сыграет с «Химками» в первом матче сезона Евролиги

Экс-игрок ЦСКА Сент-Рос не сыграет с «Химками» в первом матче сезона Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Панатинаикоса» Ховард Сент-Рос не выйдет на площадку в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» 2 октября, сообщает Eurohoops.

Кубинский баскетболист продолжает восстанавливаться после растяжения связок голеностопного сустава и не поедет в Россию с командой. Разыгрывающий «Панатинаикоса» Пьер Джексон пропустил матч за Суперкубок Греции с АЕКом, но уже возобновил полноценные тренировки и будет готов сыграть в первом матче нового сезона Евролиги.

Напомним, Сент-Рос выступал за ЦСКА во второй части сезона-2019/2020. Ховард покинул «армейский» клуб в межсезонье. ЦСКА хотел сохранить кубинского баскетболиста, однако не смог из влияния пандемии коронавируса на финансовые возможности клуба.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020