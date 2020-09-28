Экс-игрок ЦСКА Сент-Рос не сыграет с «Химками» в первом матче сезона Евролиги

Форвард «Панатинаикоса» Ховард Сент-Рос не выйдет на площадку в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» 2 октября, сообщает Eurohoops.



Кубинский баскетболист продолжает восстанавливаться после растяжения связок голеностопного сустава и не поедет в Россию с командой. Разыгрывающий «Панатинаикоса» Пьер Джексон пропустил матч за Суперкубок Греции с АЕКом, но уже возобновил полноценные тренировки и будет готов сыграть в первом матче нового сезона Евролиги.

Напомним, Сент-Рос выступал за ЦСКА во второй части сезона-2019/2020. Ховард покинул «армейский» клуб в межсезонье. ЦСКА хотел сохранить кубинского баскетболиста, однако не смог из влияния пандемии коронавируса на финансовые возможности клуба.