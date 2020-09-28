Дуайт Ховард: этот год был одним из самых безумных, которые я когда-либо переживал в жизни

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард признался, что 2020 год стал одним из самых безумных.
«Этот год был одним из самых безумных, которые я когда-либо переживал. Было хорошо, было плохо, было некрасиво, кое-что было настоящей пыткой. Была настоящая гамма эмоций, с которыми только можно справиться. Хорошо, что на протяжении всего этого времени я ни разу всерьёз не думал, чтобы всё бросить. Мы почти на финише. Было здорово пройти весь этот путь. Жизнь — безумное путешествие. Несмотря на всё это, вместо того чтобы жаловаться, оставался верным себе», — приводит слова Дуайта Ховарда The Athletic.
Напомним, «Лейкерс» на Западе обыграли «Денвер Наггетс» (4-2) и в споре за чемпионство сразятся с «Майами Хит», который в своей серии на Востоке обыграл «Бостон Селтикс» (4-1). «Нью-Орлеан» в нынешнем сезоне не смог выйти в плей-офф.
- 28 сентября 2020
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