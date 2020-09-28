Шейн Ларкин объяснил, почему не перешёл в НБА этим летом

Разыгрывающий защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин объяснил причины, по которым не перешёл в НБА летом 2020 года.



«Сказал бы, что НБА — это цель. Сказал бы, что это однозначно цель. Выиграть Евролигу с „Анадолу Эфес“ — это то, чего хочу добиться. Но я из Америки, а НБА — это НБА, так что это всегда будет моей целью. Не сказал бы, что могу полностью исключить варианты с НБА. Этим летом у меня было несколько отличных предложений из НБА, но в итоге они не сработали.



Вернулся в „Эфес“ и полностью предан команде. Хочу выиграть титул. Но мне всего 27 лет. Во мне ещё много баскетбола. Не исключал бы варианта с НБА. Полностью предан команде, полностью сосредоточен на победе в чемпионате. И сделаю все, что в моих силах, чтобы добиться этого для этого клуба, для этих людей и для этой страны», — приводит слова Ларкина Eurohoops.