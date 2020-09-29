Адетокунбо впервые вышел в финал НБА
Младший брат Янниса Адетокунбо, баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Костас Адетокунбо стал первым из братьев, кто сыграет в финальной серии плей-офф НБА. Яннис в нынешнем сезоне во второй раз стал самым ценным игроком регулярного чемпионата, однако пока так и не участвовал в главной серии лиги.
Костас Адетокумбо был выбран под 60-м пиком «Филадельфией Сиксерс» на драфте-2018. В прошлом сезоне он сыграл в двух матчах за «Даллас Маверикс», а в этом сезоне принял участие в пяти играх за «Лейкерс».
Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» на Западе обыграли «Денвер Наггетс» (4-1) и в споре за чемпионство сразятся с «Майами Хит», который в серии финала Восточной конференции НБА обыграл «Бостон Селтикс» (4-2).
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