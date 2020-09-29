Джимми Батлер: Леброн Джеймс не даёт мне денег и не кладёт еду на мой стол

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер перед стартом финала НБА заявил, что не собирается идеализировать форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Мы два совершенно разных игрока, два разных человека. Леброн делает всё в соответствии со своим видением. У меня своё видение. Я очень уважаю Леброна, но его решения не слишком много для меня значат. Он не даёт мне денег. Он не кладёт мне еду на стол. Он не даёт мне крышу над головой. Никакого неуважения к Леброну, он очень хороший игрок, но его путь сильно отличается от моего. Только я могу оставаться на своем пути. Мне достаточно сложно читать две книги одновременно. Я знаю, что сопоставлять две отдельные карьеры немного сложно», — приводит слова Батлера The Athletic.