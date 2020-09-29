«Клипперс» уволили Дока Риверса

Док Риверс уволен с поста главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Риверс возглавлял «Клипперс» с сезона-2013/2014. Под его руководством команда результат 356-208 (63,1% побед) за семь сезонов. Риверс ни разу не выводил «Клипперс» в финал Западной конференции, несмотря на составы с суперзвездами Крисом Полом и Блэйком Гриффином, а также Каваем Леонардом и Полом Джорджем.



В этом году «Клипперс» вылетели на стадии второго раунда плей-офф НБА в серии «Денвер Наггетс» (3-4), растеряв преимущество 3-1. Риверс уже трижды за карьеру проиграл серии, в которых его команда вела 3-1. Это абслютный антирекорд в истории НБА, поскольку ни один другой тренер не делал этого более одного раза.