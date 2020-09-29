Кевин Лав: то, что случилось с Леброном, очень несправедливо

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав считает, что Леброн Джеймс заслуживал большего количества голосов при выборе самого ценного игрока сезона в НБА.



«Леброн всегда меняет уровень своей игры в плей-офф. То, что получил всего 16 голосов за MVP — несправедливо, но, думаю, он привык к этому. Я уверен, что он не ожидал победы, но он определенно заслужил больше голосов в этой гонке», — приводит слова Кевина Лава Pick and Roll.



Яннис Адетокунбо в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 набирал 29,5 очка, собирал 13,6 подбора и совершал 5,6 передачи. При этом из-за дуги он реализовывал всего 30% бросков. Баскетболист сборной Греции выиграл эту индивидуальную награду во второй раз в карьере и во второй раз кряду.



